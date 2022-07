Directeur Joris Bouwmeister van de Vierdaagsefeesten: ‘We kunnen twee dingen doen: uitbreiden of minder programmeren’

Met video Non-binaire Mika (20) loopt zijn eerste dragshow op Roze Woensdag: ‘Ik speel graag met het man en vrouw zijn’

NIJMEGEN - Dragqueens in de stad, een roze drukte in de Hertogstraat en ontblote dansers: het zijn de vaste ingrediënten voor de Roze Woensdag in Nijmegen. Voor Nijmegenaar Mika Leest (20) is deze woensdag er eentje om nooit te vergeten: voor het eerst staat hij op het podium als drag.

21 juli