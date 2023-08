Dit aantal stappen maakt de kans op een vroege dood zo klein mogelijk (10.000 stappen per dag is veel te veel)

Nu Guus een ‘stukje van de gemeente’ is, wil hij van de plastic speeltui­nen af

Guus Aalbers (11) uit Weurt is de nieuwe kinderburgemeester van Beuningen. Hij nam maandag de ambtsketen over van Siem Kregting. ,,Misschien moet ik een keer voetbal of drumles missen, maar dat is dan maar zo.”