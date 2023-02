Dit is de Nijmeegse weersverwachting voor februari

“Februari begint met zacht, wisselvallig en nat weer. In hoog tempo trekken regengebieden en buien van de Atlantische Oceaan over ons land en daarbij kan de wind soms flink uithalen. Met zo’n weertype krijgen bewoners aan de kust geregeld te maken met zware windstoten en we moeten niet gek opkijken als het een keer stormt”, aldus Jaco.

Kleine kans op vorst

Tweede helft februari

In de tweede helft van februari wordt het waarschijnlijk rustiger en droger. Bij dat rustige weer kan er makkelijk mist ontstaan en valt er minder regen dan normaal. Jaco: “Het klimaatgemiddelde voor eind februari is een graad of 8. In februari loopt de temperatuur bij voldoende zon soms op in de dubbele cijfers.” Met andere woorden: de schaatsen hoef je in februari niet meer uit het vet te halen. Gelukkig hebben we nog een mooie dronevideo van Nadine Reef. Zij maakte afgelopen december dromerige luchtbeelden van de ijzige kou en de schaatsers in de Ooijpolder.