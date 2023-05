Dit is het programma van dodenherdenking in Nijmegen

indebuurt.nl Bevrij­dings­dag 2023 in Nijmegen: alle info op een rij

De vrijheid vieren, dat gebeurt op vrijdag 5 mei 2023 massaal op Bevrijdingsdag in Nijmegen. Van feesten in het Hunnerpark tot het Kinderbevrijdingsfestival: er is genoeg te doen. Nog geen plannen? Hier vind je alle informatie op een rij.