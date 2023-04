Dit is hoeveel ton afval de gemeente Nijmegen produceert

‘Minder dan 10’ meldingen over lastigval­len vrouwen op universi­teit, Bruls: ‘Hopen dat dit stopt’

Meerdere signalen over vrouwen die lastig zijn gevallen en een speciaal meldpunt. Iets is er niet in de haak op de Nijmeegse Radboud Universiteit. Maar wat precies? Dát blijft een week na het eerste nieuws over de onrust onduidelijk.