Dit is waarom koffie-dutjes beter werken dan normale

Om te begrijpen hoe cafeïne werkt, moeten we eerst snappen hoe we moe worden. In het brein hebben we hersencellen genaamd neuronen. Neuronen communiceren met elkaar door chemische signalen te versturen. Neuronen ontvangen deze chemische stofjes via kleine kanalen die we receptoren noemen.

Er zijn ook andere chemische stofjes rondom de neuronen – neuromodulatoren – die kunnen beïnvloeden hoe neuronen communiceren. Overdag is er een neuromodulator genaamd adenosine die geleidelijk toeneemt in het brein, en daar aan receptoren bindt. Deze opstapeling van adenosine leidt tot vermoeidheid gedurende de dag. Maar wanneer je slaapt ruimt het brein deze adenosine op en word je weer fris en fruitig wakker.

Volledig scherm Aangepast van originele beeldmateriaal. © flickr

Het cafeïne-molecuul lijkt erg op adenosine. Wanneer je met een kop koffie of iets anders cafeïne inneemt, gaat dit je brein binnen en bindt het aan de adenosine-receptoren. Dit voorkomt dat adenosine zelf aan die receptoren kan binden, waardoor je je minder moe voelt. Maar cafeïne bindt niet aan alle receptoren; het strijdt nog steeds tegen de natuurlijke adenosine in je brein om de receptoren te bereiken. En dit is waar het dutje van pas komt.

20 minuten

Wanneer je slaapt, neemt de hoeveelheid adenosine in je brein af. Daarnaast duurt het zo’n 20 minuten voordat cafeïne je brein bereikt. Dus aan het eind van je dutje komt de cafeïne je brein binnen en heeft het een stuk minder adenosine om mee te concurreren voor die receptoren. Dit zorgt dat je veel wakkerder en alerter bent wanneer je ontwaakt van je koffie-dutje.

Volledig scherm Aangepast van originele beeldmateriaal. © Wikimedia commons

Er zijn ook aanwijzingen dat koffie-dutjes efficiënter zijn dan normale dutjes of enkel koffie. Verscheidene onderzoeken hebben gevonden dat mensen die koffie-dutjes namen minder fouten maakten in een rij-test in vergelijking met mensen die alleen koffie hadden gedronken of een normaal dutje hadden gedaan.

Een andere studie wees uit dat mensen na een koffie-dutje beter presteerden op een geheugentaak. Ik kan uit eigen ervaring zeggen dat koffie-dutjes een fantastische manier zijn om energie en focus terug te krijgen in de middag.

Slaap inertia

De beste manier voor een koffie-dutje is om eerst snel een kop koffie te drinken; doe hier niet langer dan 5 minuten over omdat de helft van je cafeïne anders te vroeg inkickt. Ga direct daarna, zodra je je koffie op hebt, een dutje doen van 20-25 minuten. Dit werkt zelfs wanneer je niet eens daadwerkelijk in slaap bent gevallen; wanneer je simpelweg ligt en rust in die bijna-slapende houding helpt dit al adenosine opruimen.

Let er wel op dat je niet langer slaapt dan die 20-25 minuten, omdat je anders in een diepere slaap terecht kan komen. Wanneer dat gebeurt kan je last krijgen van ‘slaap inertia’; dan word je wakker en voel je je nog vermoeider en duffer dan voor het dutje. Geniet van de frisse middag-energie die koffie-dutjes je kunnen geven!