Dit is waarom Sinan Can dé Mol is: hij valt niet op

Tijdens de laatste opdracht, waarbij ze door het prachtige Sante Fe de Antioquia fietsen om enveloppen te verzamelen, past Sinan weer de kunst van het niet opvallen toe. Hij zit op zijn fiets alsof hij lekker op vakantie is. Fietst in een slakkengangetje veel vooraan (is dat naar de sloop brengen?), kijkt wat om zich heen. In ieder geval niet op de schermpjes met berichten die achterop de fietsen van voorliggers zitten. Hij stuurt Evi zelfs naar voren. Handig, want dan kan in ieder geval niemand op haar scherm kijken.



Als aan het einde van de aflevering op het scherm van de laptop van debuterend Mol-presentator Rick van de Westelaken bekend wordt gemaakt of er iemand naar huis moet, is Sinan de rustheid zelve. Natuurlijk, want hij is de Mol! Hij geeft aan dat hij drie vrouwen verdenkt, waaronder Sarah, die vindt hij wat onnozel overkomen en dat vertrouwt hij niet. Maar wat heeft Sinan zelf dan bijgedragen deze aflevering? Dat weet niemand, want hij viel niet op.