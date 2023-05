Dit medicijn helpt tegen artrose • Brand bij show in Efteling • Lichaam gevonden in woning

indebuurt.nl Tora en Joep verruilen FOMO voor JOMO: 'Mis­schien staat het binnenkort in de Van Dale'

Je hebt de term vast wel eens voorbij horen komen: Fear Of Missing Out, oftewel FOMO, de angst om iets belangrijks te missen. Deze mis-angst zorgt ervoor dat we proberen zoveel mogelijk mee te maken. Logisch gevolg: een gestrest en gejaagd bestaan. Dat kan anders, vinden studenten Tora Meffert (24) en Joep Theunissen (22). Met de term JOMO (Joy Of Missing Out) zetten ze een tegenbeweging in gang.