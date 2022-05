Dít moet de politiek komende jaren gaan regelen in Nijmegen, volgens inwoners

Met video Bedrijven­ter­rein Nijmegen-West toont zich van zijn charmante kant: ‘Ik ben aangenaam verrast’

Bedrijvenpark TPN-West in Nijmegen kan wel een imagoboost gebruiken. Het kwam de afgelopen jaren vaak negatief in het nieuws door met name asfaltproducent APN die voor veel stankoverlast zorgt. Maar TPN-West is meer dan alleen APN, vindt de bedrijvenvereniging. Ze organiseerde daarom zaterdag de eerste open dag.

16 mei