Dit moet je weten over de ‘Nieder-lockdown’: boete tot 25.000 euro, ook gevaccineerde heeft negatieve uitslag nodig

Voor wie geldt de testplicht precies?

Iedereen die vanuit Nederland de grens over gaat, moet een negatief testbewijs van maximaal 48 uur oud kunnen tonen. Voor woon-werkverkeer en scholieren geldt een termijn van 72 uur. Wie op doorreis is of bijvoorbeeld professioneel chauffeur is van mensen of goederen hoeft niét te testen.



Wat als ik alleen even wil tanken of boodschappen halen vlak over de grens?

Ook dan heb je een negatief testbewijs nodig. Dat geldt ook voor Duitsers die in Nederland inkopen doen en terugkeren naar huis.