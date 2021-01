Dode bij schietpartij in flatwoning Nijmegen, meerdere arrestaties

Het incident zou hebben plaatsgevonden in een woning. Daar trof de politie ook drie mannen en een vrouw aan. Zij zijn allen aangehouden als verdachten en naar het cellencomplex op de Stieltjesstraat overgebracht. Of het slachtoffer ook de bewoner van de flat is, heeft de politie nog niet bekendgemaakt.

De straat rond de woning is afgezet en de politie gaat een PD-unit plaatsen om de plek waar de man is omgekomen verder te onderzoeken. Een politiehelikopter heeft in de omgeving meegezocht naar de mogelijke schutter.

Achtervolging

Na een achtervolging met diverse politiewagens en met de politieheli is ook een verdachte opgepakt in de buurt van Dennenstraat en de Neerbosscheweg. De politie kan nog niet zeggen of zij met de aanhouding van deze drie verdachten alle betrokkenen bij de schietpartij te pakken heeft. Ook kan de woordvoerder nog niet zeggen of het om een woningoverval ging. ,,De situatie was in elk geval zo ernstig dat we met een grote hoeveelheid eenheden bezig zijn in deze zaak”, laat de woordvoerder weten.