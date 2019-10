Dode en zes gewonden na enorme crash op A73: snelweg tussen Malden en Wijchen tot avondspits dicht

Er zijn in totaal zes gewonden. Vier daarvan zijn lichtgewond, dat betreft een gezin bestaande uit een man, vrouw en twee kinderen. Zij zaten in een personenauto. Er is daarnaast een zwaargewonde en een ernstig gewonde. Alle zes zijn naar het ziekenhuis gebracht.



Er zijn twee vrachtwagens, twee personenauto's en een bestelbusje betrokken bij het ongeluk. Een van de betrokken vrachtwagens heeft zijn lading verloren, dit ligt verspreid over de weg.



Van een van de twee personenauto's is weinig meer over.