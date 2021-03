Dode vrouw gevonden op bed naast afvalcontainer bij flat in Nijmegen, uitgebreid politieonderzoek

Het stoffelijk overschot lag in slaaphouding op een afgedankte onderkant van een boxspringbed die naast een bovengrondse container staat. De politie heeft het lichaam afgedekt en kort na half tien is er een scherm om de vindplaats neergezet.



Rechercheurs van politie zijn bezig om de plek fotografisch in beeld te brengen. Over de toedracht en identiteit van het slachtoffer kon nog niets worden gezegd. Op voorhand wordt een misdrijf niet uitgesloten. De politie heeft verder nog geen toelichting gegeven op de situatie maar geeft via Twitter informatie over de stand van zaken.