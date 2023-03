Dodelijke schimmel in ziekenhuizen? Controles opgeschroefd

Nijmeegse BiebBoys spelen hoofdrol in jeugdboek

Voor veel kinderen is BiebBoys een begrip. Nijmeegse bibliotheekmedewerkers maakten tijdens de pandemie video’s over boeken en verhalen. De scholen waren er blij mee en het initiatief werd landelijk opgepikt. Nu is er ook een kinderboek waarin de BiebBoys een hoofdrol spelen.