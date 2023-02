Doneren we nog wel geld voor aardbevingsslachtoffers? ‘Iedereen moet denken: dit kán niet’

MET VIDEO Waarom auto’s vaak een duik in de vijver van dit Nijmeegse plein nemen (en hoe je dat kunt voorkomen)

En weer was het raak: een auto belandde begin deze maand in de vijver van het Takenhofplein in Nijmegen. De bestuurder is niet de eerste die dat overkomt op de grote rotonde. Al jaren gaat het mis. Hoe kan dat? Zes vragen én antwoorden.