Donkere rookwolken, vieze brandlucht en geschrokken personeel: grote brand legt autobedrijf in de as

Met video Enorme rookwolken boven Nijmegen door zeer grote brand bij autobe­drijf, pand volledig verwoest

Op een industrieterrein aan de Beurtvaartweg in Nijmegen heeft vanmiddag een flinke brand gewoed. De brand begon in een auto in een werkplaats van het autobedrijf Auto Techno Schamp BV en sloeg over naar de rest van het pand.

19:42