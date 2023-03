Doodgestoken vrouw in Nijmeegse woning is jonge moeder van baby

het gesprek A-technische topman NXP weet hoe belangrijk vakmensen zijn: ‘Wij zetten onbedoeld grote groep weg als laagopge­leid’

Jean Schreurs komt uit een echt Philips-nest. Zijn vader werkte bij de Philipsvestigingen in Sittard en Roermond en toen hij na bijna veertig dienstjaren met pensioen ging, maakte zijn zoon Jean in 1992 de overstap naar het concern. Zijn vader had liever gezien dat zijn zoon op de universiteit bleef waar hij docent was. Want Philips reorganiseerde toch wel vaak. Maar Jean Schreurs besloot anders. Sinds eind 2021 is hij de topman van chipmaker NXP Nederland.