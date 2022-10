Doornroosje ging weg. Nu broeden muzikanten al een jaar in De Basis

Wethouder wil vaart maken met plan voor gratis schoolont­bijt: ‘Nog vóór herfstva­kan­tie in gesprek’

NIJMEGEN - Het plan voor een gratis schoolontbijt is omarmd door het stadsbestuur. Nog vóór de herfstvakantie wil de gemeente in gesprek met scholen en maatschappelijke organisaties in Nijmegen-Zuid, Dukenburg en Lindenholt om vaart te maken met het verstrekken van gratis ontbijten op school.

29 september