Dorien en Mireille delen 40 jaar aan Nijmeegse herinneringen: 'We waren zelfs tegelijk zwanger'

Het regent klachten over stank rond Nijmegen: 'Staat er iets in brand? Is het dodelijk gas?'

Wat is toch die chemische lucht die rondwaart in het noorden van Nijmegen, Bemmel, Oosterhout en omstreken? Nogal veel mensen vragen zich dat donderdag en vrijdag af. Staat er iets in brand? Is het een chemisch gas? Of heeft een boer gewoon mest over zijn land verspreid?