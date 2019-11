Dreiging Nijmegen: ‘Met tranen in mijn ogen heb ik mijn ouders gebeld: papa, mama, wat moet ik doen?’

Vanaf vandaag ook speciale koffies in McDonald’s Broer­straat

12:40 NIJMEGEN - Wie zin heeft in een caramel latte macchiato , een flat white of mochaccino kan vanaf vandaag terecht in het McCafé in de Nijmeegse Broerstraat. In deze bar in de McDonald’s-vestiging worden veertien verschillende soorten koffie geserveerd.