Drie ijsbanen in Maas en Waal, en alle drie beredruk!

WIJCHEN / BEUNINGEN / DRUTEN - Voor het eerst zijn er deze winter in Maas en Waal drie ijsbanen tegelijk open. Vooraf bestond de angst dat ze elkaar misschien zouden beconcurreren, maar niets is minder waar.

Beuningen On Ice, Wijchen Schaatst en Winter Village Druten. Drie schaatsevenementen op tijdelijke ijsbanen, alle drie ruwweg van half december tot en met de eerste week van januari geopend. Dan denk je misschien: is dat niet wat veel van het goede? Vroeger, voor corona, waren Beuningen On Ice en Wijchen Schaatst om die reden altijd om en om: het ene jaar Beuningen, het andere jaar Wijchen.

Quote Mooi hoe ons evenement mensen samen­brengt Wout Cobussen, Winter Village Druten

Nu, na donkere jaren van thuiszitten, was iedereen zo toe aan een verzetje dat Wijchen en Beuningen besloten allebei een ijsbaan neer te leggen. En Druten kwam er ook nog bij. Daar wordt voor het eerst Winter Village gehouden. En wat blijkt: ze doen het alle drie boven verwachting goed. ,,We verwachten dit jaar op 35.000 schaatsers uit te komen”, zegt Mark van Loveren van Beuningen On Ice. ,,Dat is meer dan bij de laatste editie, in 2019. Toen zaten we net boven de dertigduizend.”

‘Slechte weer is in het voordeel van de ijsbanen’

Wijchen Schaatst verwacht op 23.000 schaatsers uit te komen, zo’n 2000 meer dan bij de laatste keer, in 2018. ,,Het slechte weer is in het voordeel van de ijsbanen”, zegt Marco Leenders van Wijchen Schaatst. ,,Dan zijn er weinig dingen die je buiten kunt doen met de kinderen.”

Winter Village in Druten kende een succesvolle start. ,,Ons streefgetal was 13.000 schaatsers en ik denk wel dat we dat gaan halen”, zegt mede-organisator Wout Cobussen. ,,Het is een zeer geslaagd evenement. Ook mooi hoe het mensen samenbrengt. Ik hoorde een verhaal over een man die altijd vrijgezel is gebleven en de laatste tijd bijna niet meer buiten kwam. Nu staat hij elke dag vroeg op om bij ons te helpen. Zulke verhalen, daar doen we het voor.”

Alle evenementen sluiten dit weekend. De drie organisaties besluiten binnenkort wanneer welk dorp de komende jaren een ijsbaan heeft.

