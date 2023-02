Driehonderd gasten minder, maar bij Sterrebosch is het gewoon feest: ‘Krijg ik toch energie van’

Plotseling driehonderd gasten minder op die top-avond van carnaval: het overkwam zaal Sterrebosch in Wijchen na een onverwachte discussie over vergunningen. Wat doet dat met de feestvreugde?

Het ergste? Dat was toch wel de vrees dat het onnodig ongezellig zou lijken, op die carnavalsavond die anders altijd zo druk is. Zaal Sterrebosch in Wijchen hoorde de donderdag voor carnaval dat het zaterdagavond driehonderd gasten minder mocht ontvangen dan verwacht: gedoe met de vergunning. De organisatie bood aan kaarten van 10 euro voor 30 euro terug te kopen.

Maar er bleken ook veel feestvierders te zijn die hun kaarten wilden houden, en die ervoor kozen hun kaart te gebruiken voor een andere avond, zeg Geert Sanders van zaal Sterrebosch. En zo valt de financiële schade waarschijnlijk wel mee: het totaal aantal gasten neemt niet af, maar verspreidt zich over vier avonden.

Hoe het dan met de drukte in de zaal zit, zaterdagavond? In de massa valt enige terugval in bezoekers niet op, en De meeste feestvierders lijken er niet bij stil te staan: ze zingen mee met Ronnie Ruysdael. Een man uit Beuningen die verkleed is als politieagent heeft er niet eens van gehoord en pakt zijn walktie-talkie erbij. ,,Wat? Minder kaarten? Waar, bij de tent? Oh, hier. Wacht, ik schakel meteen B-1-0-0 in.”

Ook eerder dicht

Geert Sanders zelf wil het er eigenlijk niet meer over hebben, al begrijpt hij het nog steeds niet, en voelt hij nog steeds de teleurstelling. Sterrebosch heeft een reputatie, altijd ging het goed en altijd was er een goede verhouding met de hulpdiensten. ,,Veiligheid van de bezoekers staat bij ons altijd voorop. We hebben veel ervaring met dit soort feesten. We weten precies hoe zo’n avond zal verlopen.”

Maar deze carnaval verloopt het dus toch net even anders. Want in plaats van tot 03.00 uur, mag Sterrebosch maar tot 01.00 uur open zijn. Gevolg van het feit dat hij nu met een evenementenvergunning werkt, in plaats van een gebruikersvergunning.

,,Mensen vragen dan wel: hoezo ben jij maar tot 01.00 uur open? Tja, zeg ik dan, dat moet je een paar deuren verderop maar vragen, bij de gemeente.”

Enthousiast en blij

Toch houdt Sanders dit jaar een goed gevoel over aan carnaval, verwacht hij. Als je niet naar de klok en naar de bezoekersaantallen kijkt maar naar het feest, is er eigenlijk even helemaal niets aan de hand, zegt hij. ,,Je merkt het. Iedereen is enthousiast en blij. En daar krijgen we hier toch wel weer energie van.”

