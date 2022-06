Drift om te dansen: Na drie jaar éindelijk weer een festival, en dat wordt gevierd

Voornamelijk jonge mensen genieten in de stralende zon van elektro, dance en cross-overs met livemuziek of saxofoonsolo’s. Het is schuifelen op het terrein. Zo druk is het met enthousiaste bezoekers die, net als de organisatie, het festival hebben gemist en elk hoekje van het terrein willen verkennen. Vaak met velen tegelijk. Het festival is uitverkocht en kent vanaf de vroege middag een constante stroom aan nieuwe festivalgangers.