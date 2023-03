Dromen over het Druten van de toekomst: gemeente gaat ambities en visie op 2040 optekenen

Nachtleven krijgt een boost: terras in festivals­feer gaat hele jaar open mét restaurant en club

Het groeide midden in de coronatijd uit tot dé populaire, hippe zomerhotspot in Nijmegen-West: De Achtertuin, op het Nyma-terrein achter De Vasim. Het terras in festivalsferen zou er drie jaar staan. Maar het is een blijvertje en breidt flink uit.