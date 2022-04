Drugspand Hees voor jaar gesloten, eigenaar spoorloos verdwenen

In het besluit is meegewogen dat de eigenaar van het pand verdacht wordt van betrokkenheid bij het drugslab en dat hij in een andere woning in Nijmegen al eens werd gepakt vanwege softdrugs. Ook dat pand werd toen gesloten. Tot nu toe is hij spoorloos verdwenen.



In de woning aan de Korte Bredestraat, midden in een woonwijk, werd in het najaar 7 liter amfetamine-olie gevonden. Dat is een onderdeel in het proces om speed te maken, een harddrug die wordt gebruikt omdat het opwekkend werkt.



Het verdrukt vermoeidheid, eetlust en geeft een energiek gevoel. De keerzijde is dat het geestelijk verslavend is en forse gezondheidsschade kan aanrichten.