Drukte op de dijken: hoogwatertoeristen trotseren kou, regen en modder

De 21 van 21 Gevlucht en veilig in Heumens­oord, maar Sonia heeft het wel heel moeilijk: ‘Het leven is nu soms erger’

Onverwacht snel ging het in augustus helemaal mis in Afghanistan, toen in no time de taliban de macht overnam. Even onverwacht snel kwam er een tentenkamp bij Nijmegen om geëvacueerde Afghanen op te vangen. Sonia Azatyar (28) kwam er terecht en hield een dagboek bij. ,,Ik heb wel momenten dat ik spijt heb dat ik ben vertrokken.’’

1 januari