Druten geeft ruim 700.000 om dorpshuis De Lier in Puiflijk op te lappen

Tientallen bekeurin­gen op ‘racebaan’ Hatertse­brug: uitschie­ter van 135 km/u waar 50 km/u is toegestaan

De politie heeft in de afgelopen weken tientallen bekeuringen uitgedeeld op de Hatertsebrug in Nijmegen. Buurtbewoners hadden geklaagd over de snelheden op de brug over het Maas-Waalkanaal, die volgens hen wordt gebruikt als racebaan.