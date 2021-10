Dubbel zoveel zwangere vrouwen hadden depressies en angsten tijdens coronalockdown

Het Nijmeegse universitair medisch centrum vond uit dat de vrouwen veel zorgen ervoeren over het nieuwe en onbekende virus, verminderde sociale contacten en het wegvallen van werk en inkomen.



Nu hebben weliswaar veel meer mensen dat ervaren, maar zwangere vrouwen zijn gevoeliger voor angst en depressie door de grote hormonale en biologische veranderingen in hun lichaam.



De onderzoekers ondervroegen meer dan 1400 vrouwen voor de pandemie in de periode 2017-2018, en nog eens meer dan 1400 vrouwen tijdens de eerste lockdown in Nederland, in april en mei van 2020. Het aantal zwangeren met depressies steeg van 6 naar 12 procent, het percentage dat angsten had steeg van van 24 naar 52 procent.