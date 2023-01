Duelund vertrekt per direct bij NEC en keert terug naar Aarhus

Duelund legde in de winterstop een vertrekwens neer bij NEC. De 25-jarige spelmaker was ontevreden over zijn geringe speeltijd dit seizoen. Hij begon de jaargang nog wel als basisspeler, maar raakte al snel uit beeld. In de laatste twee wedstrijden verscheen hij weer aan de aftrap door de schorsing van Oussama Tannane.

Duelund werd door NEC sinds vorig seizoen gehuurd van Dinamo Kiev. Hij kwam tot 42 wedstrijden voor de Nijmeegse club, waarin hij goed was voor vier doelpunten en vijf assists. NEC-trainer Rogier Meijer gebruikte hem als nummer tien en als linksbuiten.

,,Het is belangrijk dat er perspectief is voor een speler en dat ontbrak steeds meer na de competitiestart”, zegt technisch directeur Carlos Aalbers van NEC. ,,Duelund heeft zich altijd professioneel opgesteld en om die reden waren we ook bereid om mee te werken met een transfer, mede vanwege het feit dat we zijn vertrek intern kunnen opvangen.”

NEC kon Duelund kosteloos huren, omdat door de oorlog in Oekraïne spelers van Oekraïense en Russische clubs toestemming hebben om dit en vorig seizoen tijdelijk elders te voetballen. Het is goed mogelijk dat de wereldvoetbalbond FIFA die regel langer in stand houdt.

Duelund komt bij Aarhus op bekend terrein terecht, want hij speelde in de jeugdopleiding van de club die met het eerste elftal uitkomt op het hoogste niveau in Denemarken. Hij begon zijn profcarrière in 2014 bij FC Midtjylland en verkaste in 2018 voor 4 miljoen euro naar Dinamo Kiev.

