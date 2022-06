Duitse brandstofchaos bereikt nieuw kookpunt: tankstations net over grens bij Nijmegen zitten zonder benzine

WYLER - De run op goedkope Duitse benzine heeft een nieuw toppunt bereikt. Deze maandag zijn in ieder geval twee tankstations vlak over de grens bij Nijmegen zonder benzine komen te zitten. Uitverkocht: tot op de laatste druppel.

Het gaat om tankstations van hetzelfde concern (Argos) in Wyler en Kranenburg. De eerste pomp verkoopt nog wél diesel en super+, het station in Kranenburg heeft de brandstofuitgifte volledig gestaakt. Het terrein is met rood-witte linten afgezet.

,,We zijn helemaal door onze gewone benzine heen. De E5 en E10 zijn allebei op”, vertelt Laura Wellen van de pomp in Wyler.

Briefjes opgehangen’

Om de stroom goedkope brandstofzoekers in goede banen te leiden, staat ze zelf het verkeer te regelen. ,,We hebben ook briefjes opgehangen. De meeste klanten reageren heel rustig. Ze tanken gewoon super+, dat is nog steeds voordeliger dan de benzine in Nederland.”

Volledig scherm De vestiging in Kranenburg heeft het tankstation afgezet met lint. De brandstof is compleet uitverkocht © DG

Dat alle ‘gewone’ benzine (Euro 95) tegelijkertijd op is, blijkt uniek voor het tankstation in Wyler. Volgens de uitbater is de oorzaak tweeledig. ,,Het ligt aan de enorme toeloop klanten uit Nederland, maar ook aan een leveringsprobleem met Pinksteren. Zondag hebben we niets gekregen. Pas vandaag om twee uur kon onze tankwagen laden in Duisburg. Voor ‘ie goed en wel hier is, zitten we aan het eind van de middag.”

De pompsluiting van de Argos in Kranenburg zou dezelfde oorzaak hebben. Maar medewerkers daar willen de pers niet te woord staan. Klanten krijgen te horen dat de benzine ‘op dit moment’ op is.

Honderd meter verderop bij de Aral in Kranenburg ‘gibt es alle Spritz’. Daar wel. En dat is te merken aan het verkeer. De hoofdweg in Kranenburg - tussen Aral en Argos - slibt maandagmiddag helemaal dicht met tanktoeristen.

Sinds een fikse accijnsverlaging afgelopen week is brandstof in Duitsland nog voordeliger geworden, vergeleken met Nederland. Afgelopen week ontstonden in diverse Duitse grensplaatsen al tankfiles.

Volledig scherm Verkeersopstoppingen bij het tankstation Aral. Hier is nog wél brandstof te krijgen, en dat is te merken. © DG