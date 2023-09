Duo aangehouden na wilde achtervolging in drukke woonwijk: buurjongen ziet vanuit raam verdachte in tuin zitten

Tennisvere­ni­ging Groesbeek zwaar gedupeerd door bliksemin­slag: ‘Alles is kapotgesla­gen’

In het gebouw en het terrein van Tennisvereniging Groesbeek is in de nacht van maandag op dinsdag de bliksem ingeslagen. Daardoor is zeer grote schade ontstaan, die in de tienduizenden euro’s kan lopen. Gebouw en banen zijn door de inslag nauwelijks meer te gebruiken.