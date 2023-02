DVOL-kanon Geerlings met ketchupflestheorie van Van Nistelrooij in exclusieve Club van Honderd

Voorrang op woning voor eigen inwoners? Ook na felle discussie gaat dat niet gebeuren in Nijmegen

Verdienen Nijmegenaren die al in de stad wonen voorrang op een koop- of huurhuis dat vrijkomt? Een vraag die leidde tot felle discussie in de Nijmeegse politiek. Uitkomst: de voorrang lijkt er in 2024 niet te komen.