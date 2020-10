Een doodsmak, elf dagen ziekenhuis: Lisanne weet niks meer. Maar waarom zijn haar earpods weg?

‘Uw dochter heeft een ongeluk gehad’, zei de ambulancebroeder. Lisanne Peters (25) weet er niks meer van.



Een gezin uit Lent vond Lisanne die beruchte dinsdagavond 28 juli op de Waalbandijk in Nijmegen. Ze was niet bewusteloos, maar ook niet bij zinnen. Ze brabbelde wat. Ook in de ambulance waar ze in eerste instantie zelf haar vader moest bellen. ,,Ik zei: 'pap, ik ben onderweg naar werk’.



Elf dagen op de afdeling Neurologie in het CWZ volgden. Lisanne: ,,Als je zegt dat het er twee waren, had ik het ook geloofd.”