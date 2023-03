‘Een godswonder dat we tussendoor de tennisbaan toch nog weten te vinden’

D66'ers wegge­stuurd bij supermarkt tijdens flyeren: ‘Opmerke­lijk is het wel’

Politici zijn in verkiezingstijd amper uit het straatbeeld weg te slaan. Maar niet iedereen zit op hun campagnes te wachten. Zo is een D66-team, waar ook minister Jetten bij zou horen, deze week weggestuurd bij een supermarkt in Beek. Een vervelend misverstand, zegt de winkelbaas.