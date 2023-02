Een Groesbeekse ‘totempaal’ voor bevrijders van inheemse komaf

De Canadese onderofficier Joel Pedersen, zelf van inheemse afkomst, verrichtte de reiniging met de welriekende rook van smeulende kruiden. De plaquette bij de Wolfsberg herinnert aan de inheemse soldaten die deel uitmaakten van de Royal Hamilton Light Infantry, die in de februaridagen van 1945 vanuit de regio Duitsland binnentrokken. De plek bij het restaurant is welbewust gekozen: veel van de soldaten vierden er hun laatste kerstmis.

Het boek The Hawk and the Hare beschrijft de waargebeurde vriendschap tussen de witte Ewan Morrison en de inheemse ‘Reggie’ die samen bij de Royal Hamilton dienden. Reggie sneuvelde bij het genoemde Rijnlandoffensief (operatie Veritable, die precies 78 jaar geleden begon) en Morrisons dochter Janet schreef het vriendschapsverhaal jaren later op. Ook zij was bij de onthulling aanwezig.