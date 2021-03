Een kat tussen een poster van GroenLinks en affiche van FVD: een garantie voor gemauw?

Deze drie dappere politie­vrou­wen krijgen straatnaam in verzets­buurt in Lent

13:31 NIJMEGEN - Drie politievrouwen die actief waren in het Nijmeegse verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog krijgen ook een straatnaam in de toekomstige Lentse wijk Hof van Holland. Er komen een Jeanette Geldens-, een Annie van Velzen- en een Tine Vastbinderstraat. Een jaar geleden waren al twintig andere verzetshelden geselecteerd voor een straatnaam in de wijk bij station Lent, waarvan de bouw is begonnen.