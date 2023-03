Een kleinschalig warmtenet in eigen beheer? Nijmeegse Bomenbuurt kan dé pionier van Nederland worden

3200 aanmeldin­gen voor 65 woningen; huurders moeten motivatie­brief schrijven én op intakege­sprek

Grote belangstelling voor de nieuwe woonwijk in de Winkelsteeg in Nijmegen: op de eerste 65 woningen kwamen 3200 reacties. Wie ingeloot wordt, is nog niet zeker van een nieuwe voordeur, want de nieuwe huurders moeten hun woonwens uitleggen in een brief en een intakegesprek.