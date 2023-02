Een laatste rustplaats tussen de klinkers van de Groesbeekse markt

,,Nu liggen er mooie, gebakken klinkers, die blijven ook wel honderd jaar goed”, zegt voorman Gerrie Visser van Van Venrooij, een geboren Stekkenberger die nu tussen de graven van zijn halve familie werkt. Hij pakt een klinker met een blauwe zijde uit een stapel die klaarligt. ,,Die komt uit de blauwe parkeerzone. Die leggen we dus even met de andere kant omhoog. Gelukkig hebben deze klinkers geen boven- of onderkant.”

Groot plein

600 tot 700 vierkante meter aan klinkers legt Visser deze weken met zijn collega’s in een halfsteensverband op de dodenakker neer. Zeventig stenen per vierkante meter, dus reken maar uit. En daar blijft het niet bij. Wanneer volgend jaar het hele marktterrein in een nieuw jasje wordt gestoken, komt er weer een enorme partij klinkers naar de Heselenberg. Visser: ,,Die komen dan op het grote plein bij de entree en ontvangstruimte te liggen. Dat wordt dan helemaal vernieuwd. Dan verbeteren we meteen de regenwaterafvoer. Afgelopen week waren we hier in de stromende regen bezig en liep het water in grote stromen langs de paden naar beneden.”