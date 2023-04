Een mooie vrouw

Kleinscha­lig en genoeg te doen, zó kan Wijchens azc succes worden: ‘Iedereen ziet dat er wat moet gebeuren’

Toen was daar: een azc. Volgend jaar staat het er, op de Teersdijk in Wijchen. Het dorp kan zich nog even voorbereiden. Burgemeester Renske Helmer hoopt op een warm welkom. Wat is daarvoor nodig?