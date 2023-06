Eén op de drie huizen in Nijmegen aangemerkt als energiezuinig

UPDATE | met video Oudere vrouw thuis in Dreumel door vier mannen overvallen: ‘Toen werd ik bang. Ik dacht: hij gaat me vermoorden’

Een oudere vrouw is dinsdagavond rond middernacht overvallen door vier gemaskerde personen in haar woning aan de Lageweg in Dreumel. ,,Hij knipte mijn shirt open, helemaal van boven naar beneden.”