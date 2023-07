Een shitdag: de koffie was slap en mijn broekpakken wilden me dood hebben

Pogo in de punkbunker en bij boeddha op schoot; dat is óók Down The Rabbit Hole

Behalve drie hoofdpodia heeft Down The Rabbit Hole tal van kleinere locaties waar de bezoeker zich telkens kan onderdompelen in een andere sfeer. En onderweg van de ene naar de andere plek kom je zomaar een verrassing tegen zoals een kleurige karavaan met een fanfare.