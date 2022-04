Een showroom vol auto’s is verleden tijd, zeggen kenners; waarom bouwt deze Nijmeegse verkoper dan een nieuwe?

Nijmeegse brouwtoren krijgt theater­voor­stel­ling ‘Wit’

NIJMEGEN - Een heftige komedie over een mannenvriendschap die uit elkaar spat. Chris Tates en Rob Beumer speelden dit ooit met zó veel plezier dat ze nu nog hele stukken uit het hoofd kennen. Soms voeren ze die spontaan op in het café, tot vermaak van omstanders. Nu geven ze een voorstelling in het proeflokaal van de Nijmeegse brouwerij Brouwtoren.

31 maart