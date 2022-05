Een silent talkshow met Sinan Can en Geert Willems op het terras van LUX, tijdens de Vierdaagse

NIJMEGEN - Documentairemaker Sinan Can en verslaggever Geert Willems van De Gelderlander ontvangen tijdens de Vierdaagsefeesten bekende Nederlanders die de stad Nijmegen als basis hebben in een nieuwe talkshow: Via 44. Op het terras van debatcentrum LUX aan de Mariënburg zijn drie afleveringen gepland, met telkens één hoofdgast. Wie dat zijn, wordt later bekendgemaakt.

De drie talkshows zijn de eerste drie van de talkshowreeks Via 44 die in het najaar van start gaat, één keer per maand op zondagmiddag. Omdat de stad tijdens de Vierdaagsefeesten gevuld is met muziek en lawaai, worden de drie gratis Vierdaagse-specials zogenoemde silent talkshows. Can en Willems zijn op een zichtbare plek van het terras in gesprek met hun gast, bezoekers van LUX die willen meeluisteren krijgen een koptelefoon op.

Via 44 is een gezamenlijk initiatief van LUX, de Varagids en De Gelderlander. Het idee om samen een talkshow te beginnen met bekende gasten met een Nijmeegse achtergrond, ontstond een jaar geleden op het terras van LUX. Can en Willems hadden net samen burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen geïnterviewd in een aflevering van de talkshow Stadsgesprekken.

Joris Linssen, Bas Heijne, Fons de Poel

,,Mij was opgevallen hoeveel mensen er in Hilversum rondlopen die een verleden in Nijmegen hebben”, zegt Can. ,,Mensen als Joris Linssen, Bas Heijne en uiteraard Fons de Poel zijn hier geboren of hebben hier een tijd gewoond. De meesten praten nog steeds heel positief over de stad en hebben mooie verhalen te vertellen.”

De bekendste ambassadeur van Nijmegen is Sinan Can zelf, die ondanks zijn werk in de Randstad en het buitenland altijd in de Waalstad bleef wonen. In vrijwel elk interview of tv-item komt zijn geboorteplaats wel een keer ter sprake. Die liefde voor de stad, het typische karakter van Nijmegen en herinneringen aan de jeugd zullen in alle gesprekken van Via 44 naar voren komen.

Romeinse verleden

Geert Willems is al ruim dertig jaar verslaggever van De Gelderlander en interviewde in zijn carrière vele Nijmegenaren en regiobewoners. Ook leidde hij tientallen debatten en presenteerde talkshows, waaronder Stadsgesprekken in LUX met telkens een reeks gasten rond een actueel thema. Die talkshowserie, ook online te volgen, gaat in september het derde seizoen in.

,,De titel Via 44 verwijst naar het Romeinse verleden van Nijmegen en het bombardement van februari 1944, twee belangrijke historische feiten die de stad mede hebben gevormd. De naam heeft ook een tweede betekenis: ‘via’ is immers het Latijnse woord voor ‘weg’ en het levenspad van de gasten en van ons loopt via de stad.”

De drie silent talkshows in de Vierdaagseweek zijn gepland op dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 juli, van 20.00 tot 21.00 uur. Via 44 is ook online te volgen.

Volledig scherm Geert Willems © DG