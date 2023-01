Een spuitje? Dat doen we niet meer • Veel moeite met internetbankieren • Trucker stort van viaduct A15

HOE KAN HET? ZO LAGE ENERGIEKOSTEN? | Wonen in een boerderij uit 1860, dat móet met de huidige energieprijzen haast onbetaalbaar zijn. Niet voor Albert Bijsterbosch uit Welsum. Hij woont met zijn vrouw en drie kinderen in een oude IJsselhoeve onderaan de dijk en moet maandelijks 2 euro overmaken naar de energiemaatschappij. ,,Het oude met het nieuwe combineren, dat vind ik mooi.’’

2,6 MILJOEN MENSEN HEBBEN MOEITE MET INTERNETBANKIEREN | Een op de zes Nederlanders heeft grote moeite met het regelen van bankzaken. Daardoor dreigt een tweedeling, waarschuwt De Nederlandsche Bank (DNB). DNB, de toezichthouder op de banken, onderzocht in hoeverre mensen mee kunnen in de digitalisering van het betalingsverkeer. Maatschappelijke organisaties zoals de Consumentenbond en ouderenbonden zijn geschrokken van de bevindingen. Vooral de omvang van de groep vinden ze zorgelijk: 2,6 miljoen mensen.

ECHT ZIEKENHUIS, PATIËNTEN ZIJN DIEREN | De tijd dat een tumor bij een huisdier gelijkstond aan een spuitje is voorbij. In het dierenziekenhuis in Arnhem komen jaarlijks 10.000 dieren, voornamelijk honden en katten. Baasjes zijn zo bezorgd als ouders en trekken met liefde de portemonnee.

FLEXCITY DÉ OPLOSSING VOOR WONINGNOOD? | Met een plan om driehonderd flexwoningen te bouwen moet de zogenoemde spoorzone bij het station in Doetinchem een ‘hippe, eigentijdse toegang tot de stad’ worden. Het krijgt de al even hippe naam ‘Flexcity’.

HAARKNIPINCIDENT TIJDENS HARDSTYLEFEEST | Wat een leuke avond had moeten zijn, eindigde zaterdagavond voor de 19-jarige Quinty Bakker in een flinke domper. Tijdens een hardstyle-evenement bij Poppodium 013 heeft iemand een stuk van haar haren afgeknipt.

Volledig scherm Quinty's haren werden afgeknipt tijdens een hardstyle-evenement in 013 in Tilburg. © Miranda Bakker-ten Bokkel

‘VOLDOEN AAN AL DIE VERWACHTINGEN WERD HEM TE VEEL’ | Na een moeilijke start bij de geboorte groeide Rick van Hooijdonk op als een vrolijke en goedlachse jongen. Een maand voor zijn 21ste verjaardag besloot hij dat zijn mooie en goede leven voltooid was.

RED DAWN IN DE ACHTERHOEK | Een knap staaltje vliegwerk van leden van het Defensie Helikopter Commando (DHC), maandagmiddag in het buitengebied van Sinderen. Apachevliegers hingen er stil boven de weilanden in het kader van een grootschalige legeroefening.

AL VIJF JAAR WACHTEN OP BERECHTING VAN HAAR ‘POOIERS’ | Al meer dan vijf jaar wacht een 25-jarige vrouw op de berechting van twee mannen, die haar ruim twee jaar lang zouden hebben uitgebuit als prostituee. Van april 2015 tot juli 2017 werd de vrouw in hotels in onder meer Ede, Almelo en Heerlen volgens justitie gedwongen tot seks met voor haar onbekende mannen.

DE LYNX RUKT OP | Een kilometer of 20 van de grens met Winterswijk is het dier al eens gezien en ook op maar 2 kilometer van de grens in Zuid-Limburg. Het lijkt een kwestie van tijd voor de lynx - een katachtig beest - terugkeert in Nederland, meldt de Nijmeegse natuurorganisatie ARK Rewilding. En dat is, een beetje, goed nieuws voor de mensen die een hekel hebben aan de wolf.

LUISTER HIER DE VOETBALPODCAST KAPPEN EN DRAAIEN | Voormalig keeperstrainer van Oranje, Frans Hoek, vertelde onlangs dat de niet-selectie van Jasper Cillessen voor niets te maken had met dat hij niet in de groep zou passen. Volgens oud-speler Jan Peters is dat een ‘lulverhaal eersteklas’. Davy Pröpper maakte zijn eerste minuten weer voor Vitesse. Clubwatcher Lex Lammers kan zich goed voorstellen dat hij binnen twee à drie weken in de basis begint.

ROY'S REALITYSOAP | Roy Donders krijgt een eigen realityserie. De serie over de Brabantse zanger en ondernemer is vanaf mei te zien bij TLC en discovery+.

TRUCK VALT BOVENOP BUSJE ONDER VIADUCT | Bij een bizar ongeluk op de A15 bij Gorinchem is maandagochtend rond 08.30 uur een vrachtwagen van een viaduct enkele meters naar beneden gestort. Daarbij kwam het voertuig terecht op een personenbusje op de onderliggende Zandkade. Zijn oplegger met container vol met ziekenhuisafval volgde.

