Een tweede Michelinster voor Nijmeegs veganistisch restaurant, hoe bijzonder is dat? ‘Wordt nu internationaal bekend’

Ten eerste: wat is De Nieuwe Winkel voor restaurant?

,,Wat het restaurant bijzonder maakt zijn de ingrediënten die gebruikt worden, maar vooral ook hoe die door chef-kok Emile van der Staak bereid worden. Hij kookt ‘botanisch’, oftewel een keuken gebaseerd op planten. Het restaurant is vrijwel veganistisch.



Volg mij, haal me in. Dit is de koers voor de toekomst. Laten we dit samen gaan doen, zei Van der Staak als reactie op zijn tweede ster. Het is een bijzonder mens met een missie. Om de planeet te redden, moeten we drastisch minder vlees eten, zegt hij. Smaak staat bij hem voorop, maar wel met gerechten gebaseerd op planten. Middels bijzondere bereidingstechnieken en plantaardige ingrediënten uit onder meer het voedselbos in Groesbeek is de smaak veelal lekkerder dan wanneer je een menu eet gebaseerd op dierlijke eiwitten.”