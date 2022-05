Een tweede Michelinster voor Nijmeegs vegetarisch restaurant, hoe bijzonder is dat? ‘Wordt nu internationaal bekend’

Vervallen boshutje waarin al eens dakloze overleed zorgt voor overlast, maar slopen ligt ingewik­keld: iedereen wijst naar elkaar

NIJMEGEN - Een oud, vervallen hutje in het Mariënbosch in Nijmegen-Oost heeft een grote aantrekkingskracht op daklozen. Omwonende studenten hebben overlast van de zwervers en in 2020 overleed er zelfs een man. Het hutje slopen lijkt een oplossing, maar iedereen wijst naar elkaar.

26 mei