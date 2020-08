Een verdieping erbij of een uitgegraven kelder: we verbouwen vaker onze huizen

Verhuizen vaak te duur

,,De vraag naar het uitbouwen van woningen groeit inderdaad’’, zegt Nicole van Tienen van Van Tienen Aannemersbedrijf. Het Nijmeegse bedrijf is al meer dan 200 jaar actief in de bouwsector. ,,Nu tijdens de coronacrisis is het lastig om er harde uitspraken over te doen, maar over het algemeen zien we een stijging.’’