Een verhuizing en uitbreiding: de winkels van Make My Day in een nieuw jasje

Aankondi­ging weggehaald, maar feest gaat door: iedere avond 1500 feestgan­gers in Wijchen op Pleinfees­ten

Hoewel een opvallende aankondiging verdwenen is, is er goed nieuws voor het Pleinfeest in Wijchen: de meeste kaarten zijn verkocht. Dat betekent dus: drie avonden achter elkaar 1500 bezoekers.