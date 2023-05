Een woning bouwen in een dag: in Oirschot gebeurt het en Nijmegen profiteert ervan

MET VIDEODe 500 woningen die binnenkort in de Winkelsteeg in Nijmegen komen, worden nu gebouwd. In de fabriek in Oirschot. Alle leidingen, het elektra en zelfs de cv-ketel zitten er al in.