Eerder wees ik er al eens op dat 4400 kinderen in Nijmegen in armoede opgroeien

Column Kale Ries ‘Lekker gezellig hoor, in je eentje naar een concert gaan. Niet dus’

In 2019 kocht ik kaarten voor een concert van Rammstein in het Goffertpark. Ik weet het nog goed. Het was 25 juli en na een spannend ochtendje online gedoe kreeg ik, na het aftikken van 526,05 euro, de bevestiging dat ik zes kaarten had voor het concert op 24 juni 2020.

16 juni